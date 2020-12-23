Чарльз Баркли дал первые гарантированные прогнозы на сезон, поставив $ 100 тыс. на один

Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли сделал два первых гарантированных прогноза на сезон-2020/2021. Об этом пишет Fadeaway World.



Первый – «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс» выйдут в плей-офф. Второй — «Портленд Трэйл Блэйзерс» выиграет Западную конференцию и выйдет в финал НБА в этом сезоне. На этот исход член Зала славы даже поставил $ 100 тыс. Баркли не единственный, кто выразил некоторую веру в «Портленд». Многие в сообществе НБА отметили, насколько впечатляющим является состав «Блэйзерс» в этом сезоне.



Стоит отметить, что MVP 1993 года Баркли не очень везло с его «гарантиями» в прошлом. Вероятность успеха прогнозов Чарльза составляет всего 13,7%.