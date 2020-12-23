Джон Уолл отреагировал на нервный срыв Джеймса Хардена в «Хьюстоне»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл прокомментировал инцидент с участием звёздного защитника клуба Джеймса Хардена, когда тот на тренировке сорвался и бросил мяч в новобранца команды Джэйшона Тэйта.
«В любом случае мы не можем контролировать то, что делает Джеймс вне площадки. Всё, что нам нужно знать, что он здесь, с нами, каждый день и много работает. Это то, чего от него ждут», — приводит слова Уолла Parlons Basket.
В ходе последних тренировок Харден нередко в открытую выражал недовольство и вступал в словесные перепалки с напарниками по команде. Один из конфликтов завершился тем, что Харден швырнул мяч вТэйта. Джеймс не попал в молодого одноклубника.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.
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