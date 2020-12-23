«Барселона» прояснила позицию по брошенному на выезде игроку

«Барселона» разослала представителям СМИ официальное объяснение относительно ситуации с французским разыгрывающим Томасом Эртелем, оно состоит из 5 пунктов.
Ранее появились сообщения, что каталонский клуб в качестве наказания не пустил Эртеля в самолёт, так как игрок вёл переговоры с «Реалом».
«1. В воскресенье, в тот день, когда команда встречалась с «Ховентудом», клуб и баскетболист решили, что он не должен играть в матче, чтобы избежать возможной травмы, перед лицом неизбежного взаимного соглашения о расторжении контракта.
2. В понедельник клуб разрешил игроку, который не был вызван на матч с «Анадолу Эфес», поехать с командой в Стамбул, чтобы решить вопрос своего профессионального будущего, как он и его представитель просили.
3. Во вторник игрок попросил у клуба разрешения поработать параллельно с командой во время этой поездки, пока будет решаться вопрос его профессионального будущего.
4. Во вторник в полдень клуб и агент игрока прервали переговоры и договорились продолжить общение. Учитывая ситуацию, возникшую в результате срыва переговоров и отсутствие игрока на матче, было принято решение, что игрок не вернётся домой с командой в общей группе.
Игрок ни в коем случае не был брошен, ему были предоставлены все условия – гостиница на ночь, билет на регулярный рейс и все необходимые документы, чтобы он мог вернуться в Барселону на следующий день.
5. Наконец, клуб хотел бы объявить, что Томас Эртель в настоящее время всё ещё принадлежит «Барселоне», пока в ближайшие дни не решит вопрос о своём будущем», – говорится в заявлении.
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