Гомельский назвал 3 российских игроков, способных быть на первых ролях в клубах Европы

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что Алексей Швед («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА) и свободный агент Дмитрий Кулагин способны играть на первых ролях в европейских клубах. Гомельский также поделился мнением, почему российские баскетболисты очень редко переходят в клубы из Европы.



«В европейских клубах на первых ролях могли бы играть Алексей Швед, Никита Курбанов и, думаю, Дима Кулагин. Могли бы пригодиться, но не на основные роли ещё десяток баскетболистов. Но никто из них, даже Швед, не получал бы зарплату более высокую, чем они получают в российских клубах. Так что невыгодно уезжать в Европу чисто с материальной точки зрения», – написал Гомельский на своём сайте.