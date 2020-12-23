Джеймс Харден может пропустить старт сезона из-за видео в стрип-клубе

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден может не выступить в первом матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахомы-Сити Тандер» и пропустить стартовый отрезок сезона, сообщает инсайдер Тим Макмэхон на своей странице в «Твиттере».
«Хьюстон» совместно с НБА проверяет на достоверность видео, на котором Харден находится в стрип-клубе в Лас-Вегасе в конце ноября. Джеймс нарушает протоколы лиги по безопасности в связи с коронавирусом, поскольку на нём нет маски. Если будет доказано, что видео недавнее, то Джеймс может быть не допущен к матчам регулярного чемпионата.
В начале декабря Харден уже нарушил протоколы безопасности, посетив стрип-клуб в Лас-Вегасе. Защитнику пришлось сдать шесть тестов на коронавирус, чтобы получить допуск к тренировочному процессу.
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