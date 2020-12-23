Евгений Пашутин: рад, как себя проявили молодые ребята

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился своим мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (77:76).

«Это была сложная игра, где мы проявили характер. Рад, что смогли выиграть. Постараемся использовать небольшой перерыв между играми чтобы стать сильнее, подтянуть игру к следующему этапу Еврокубка и матчам Лиги ВТБ. Мы продолжаем работать над игрой, знаем, что нам нужно улучшать. Рад, как сегодня себя проявили молодые ребята. Хорошо сыграли Емченко и Долинин, добавили энергии Мартюк и Калинин.

Все ребята, которые в прошлом сезоне играли в молодёжке, смотрятся хорошо, тем более что мы вынуждены были играть без Уилла и Миндаугаса. Думаю, что у нас есть большой потенциал, но нам нужно добавлять в защите и на подборах. Хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку и поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья и здоровья!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».