«Бостон» обыграл «Милуоки», Адетокунбо и Миддлтон оформили по дабл-даблу

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Победу со счётом 122:121 одержал «Бостон».

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, набравший 33 очка. Джейсон Тейтум записал в свой актив 30 очков. В составе «Милуоки» самым результативным стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков 13 подборов. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Бруклин Нетс», а «Милуоки» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Матчи пройдут 26 и 25 декабря соответственно.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 99:113.