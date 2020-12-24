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«Бостон» обыграл «Милуоки», Адетокунбо и Миддлтон оформили по дабл-даблу

«Бостон» обыграл «Милуоки», Адетокунбо и Миддлтон оформили по дабл-даблу
Баскетбол / НБА 0

В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл матч регулярного сезона НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Милуоки Бакс». Победу со счётом 122:121 одержал «Бостон».

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, набравший 33 очка. Джейсон Тейтум записал в свой актив 30 очков. В составе «Милуоки» самым результативным стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков 13 подборов. Крис Миддлтон оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Бруклин Нетс», а «Милуоки» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». Матчи пройдут 26 и 25 декабря соответственно.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 99:113.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 121
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Браун - 33, Тейтум - 30, Тиг - 19, Томпсон - 12, Тайс - 10, Оджелей - 5, Уильямс - 4, Pritchard - 3, Смарт - 3, Уильямс - 3, Nesmith, Грин, Лэнгфорд, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Миддлтон - 27, Холидэй - 25, Дивинченцо - 15, Лопес - 7, Коннотон - 6, Портис - 3, Форбс - 3, Diakite, Merrill, Nwora, Адамс, Адетокунбо, Крэйг, Огастин, Уилсон
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
99 : 113
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Сиакам - 20, Лоури - 18, Буше - 12, Пауэлл - 12, Бэйнс - 11, Ванвлит - 9, Томас - 9, Ануноби - 8, Flynn, Harris, Бембри, Ватанабэ, Джонсон, Дэвис, Лень, Маккоу, Уотсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Редик - 23, Бледсо - 18, Болл - 16, Уильямсон - 15, Адамс - 8, Харт - 6, Александер-Уолкер - 3, Lewis Jr., Magnay, Marshall, Габриэль, Мелли, Торнвелл, Хэйс, Эрнангомес
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