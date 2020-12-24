Коди Зеллер получил перелом руки в первом матче сезона НБА

В Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Победу со счётом 121:114 одержали хозяева.

В этой встрече игрок «Шарлотт» Коди Зеллер получил перелом руки, сообщает Sports Illustrated. Отмечается, травма произошла в середине третьей четверти. На данный момент неизвестно, сколько пропустит Зеллер из-за перелома, но обычно после таких травм игроки пропускают несколько недель. В этой встрече Зеллер набрал 6 очков, совершил 3 подбора и сделал 1 блок-шот.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» встретится с «Детройт Пистонс», а «Шарлотт Хорнетс» сыграет с «Оклахома-Сити Тандер».