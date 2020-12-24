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«Денвер» дома проиграл «Сакраменто», «Юта» разгромила «Портленд»

«Денвер» дома проиграл «Сакраменто», «Юта» разгромила «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» встретился с «Сакраменто Кингз». Победу в овертайме со счётом 124:122 одержали гости.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Бадди Хилд, набравший 22 очка. Де'Аарон Фокс записал в свой актив 21 очко. В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 29 очков, 15 подборов и 14 передач. Майкл Портер набрал 24 очка.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:100. «Мемфис Гриззлиз» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (119:131), «Миннесота Тимбервулвз» обыграл «Детройт Пистонс» (111:101), а «Чикаго Буллз» проиграл «Атланте Хоукс» (104:124).

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 124
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Портер - 24, Бартон - 16, Миллсэп - 16, Харрис - 10, Маррей - 9, Дозьер - 7, Хартенштайн - 6, Campazzo - 3, Моррис - 2, Hampton, Howard, Nnaji, Whittington, Бол, Грин, Чанчар
Сакраменто Кингз: Хилд - 22, Барнс - 21, Фокс - 21, Джозеф - 15, Багли III - 13, Haliburton - 12, Бьелица - 10, Холмс - 6, Уайтсайд - 4, Ramsey, Woodard II, Гай, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
100 : 120
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 23, Энтони - 15, Кантер - 14, Нуркич - 13, Трент-мл. - 11, Джонс - 9, Лиллард - 9, Джайлс - 3, Elleby - 2, Ковингтон - 1, Blevins, Коллинс, Литтл, Саймонс, Худ
Юта Джаз: Гобер - 20, Митчелл - 20, Конли - 18, Богданович - 15, Кларксон - 15, Инглс - 14, Фэйворс - 10, Hughes - 3, Они - 3, Azubuike - 2, Forrest, Брэнтли, Морган, Ньянг, О'Нил, Харрисон
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 131
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Морант - 44, Брукс - 16, Валанчюнас - 15, Кларк - 10, Андерсон - 7, Джонс - 7, Bane - 6, Аллен - 6, Дьенг - 5, Мелтон - 3, McDermott, Tillie, Tillman, Джексон, Кончар, Портер, Уинслоу
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 28, Мюррей - 21, Олдридж - 20, Джонсон - 16, Уокер - 16, Миллз - 13, Гэй - 10, Пёлтль - 4, Vassell - 3, Jones, Бэйтс-Диоп, Лайлз, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 101
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 23, Таунс - 22, Расселл - 18, Edwards - 15, Окоги - 12, Калвер - 10, Рид - 8, Рубио - 3, Hagans, McDaniels, Вандербилт, Дэвис, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Эрнангомес
Детройт Пистонс: Джексон - 19, Гриффин - 15, Роуз - 15, Пламли - 14, Грант - 9, Окафор - 8, Hayes - 7, Думбуйа - 6, Райт - 5, Михайлюк - 3, Bey, Lee, Sirvydis, Stewart, Макгрудер, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 124
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз: Лавин - 22, Маркканен - 21, Williams - 16, Портер - 14, Уайт - 9, Картер - 6, Арчидиаконоу - 5, Гэффорд - 5, Мокока - 4, Хатчинсон - 2, Dotson, Валентайн, Корнет, Саторански, Темпл, Фелисио, Янг
Атланта Хоукс: Янг - 37, Богданович - 15, Реддиш - 15, Коллинс - 14, Галлинари - 13, Хаертер - 11, Хантер - 11, Фернанду - 5, Гудвин - 3, Knight, Mays, Okongwu, Данн, Капела, Рондо, Снелл, Хилл
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