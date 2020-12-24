«Денвер» дома проиграл «Сакраменто», «Юта» разгромила «Портленд»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» встретился с «Сакраменто Кингз». Победу в овертайме со счётом 124:122 одержали гости.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Бадди Хилд, набравший 22 очка. Де'Аарон Фокс записал в свой актив 21 очко. В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, который оформил трипл-дабл из 29 очков, 15 подборов и 14 передач. Майкл Портер набрал 24 очка.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:100. «Мемфис Гриззлиз» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (119:131), «Миннесота Тимбервулвз» обыграл «Детройт Пистонс» (111:101), а «Чикаго Буллз» проиграл «Атланте Хоукс» (104:124).