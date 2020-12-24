НБА наказала Джеймса Хардена, но не стала дисквалифицировать
Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден избежал дисквалификации, но был оштрафован лигой на $ 50 тыс. за нарушение COVID-протоколов НБА, сообщает ESPN.
«Хьюстон» и НБА начали расследование в отношении Хардена из-за появившейся в Сети видеозаписи. На ней баскетболист был замечен на вечеринке. События происходили 21 декабря. Правила запрещают игрокам посещать бары, клубы и другие заведения, где собирается более 15 человек. Джеймс также нарушил протокол лиги по безопасности, поскольку на нём не было маски.
В начале декабря Харден уже нарушил протоколы безопасности, посетив стрип-клуб в Лас-Вегасе. Защитнику пришлось пройти шесть тестов на коронавирус, чтобы получить допуск к тренировочному процессу.
Рекомендуем вам
- 24 декабря 2020
-
09:09
-
08:49
-
07:48
-
07:39
-
06:09
-
05:49
-
03:52
-
00:49
-
00:01
- 23 декабря 2020
-
22:55
-
22:12
-
21:23
-
20:48
-
19:58
-
19:32
-
18:55
-
18:00
-
17:24
-
16:51
-
15:35
-
14:27
-
13:28
-
13:14
-
13:10
-
13:05
-
12:59
-
12:29
-
12:02
-
11:46
-
11:19
-
11:15
-
11:12
-
10:33
-
10:22
-
10:11
Партнерский контент
Рекомендуем вам