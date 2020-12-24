НБА наказала Джеймса Хардена, но не стала дисквалифицировать

Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден избежал дисквалификации, но был оштрафован лигой на $ 50 тыс. за нарушение COVID-протоколов НБА, сообщает ESPN.



«Хьюстон» и НБА начали расследование в отношении Хардена из-за появившейся в Сети видеозаписи. На ней баскетболист был замечен на вечеринке. События происходили 21 декабря. Правила запрещают игрокам посещать бары, клубы и другие заведения, где собирается более 15 человек. Джеймс также нарушил протокол лиги по безопасности, поскольку на нём не было маски.



В начале декабря Харден уже нарушил протоколы безопасности, посетив стрип-клуб в Лас-Вегасе. Защитнику пришлось пройти шесть тестов на коронавирус, чтобы получить допуск к тренировочному процессу.