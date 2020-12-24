32 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Финикс»

На стадионе «Финикс Санз Арена» завершился матч регулярного сезона НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Победу со счётом 106:102 одержали хозяева площадки.



В составе победителей самым результативным стал защитник Девин Букер, набравший 22 очка. У Микала Бриджеса – 18, Кэмерона Джонсона — 15. В «Маверикс» больше всех баллов принёс своей команде звёздный разыгрывающий Лука Дончич — 32. Джош Ричардсон, Тим Хардуэй-младший и Джейлен Брансон набрали по 12 очков.



В следующем матче «Финикс» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз». Эта встреча состоится 27 декабря. «Даллас» сыграет днём ранее. «Маверикс» в гостях предстоит встретится с действующими чемпионами «Лос-Анджелес Лейкерс».