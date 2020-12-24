32 очка Дончича не помогли «Далласу» обыграть «Финикс»
На стадионе «Финикс Санз Арена» завершился матч регулярного сезона НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Даллас Маверикс». Победу со счётом 106:102 одержали хозяева площадки.
В составе победителей самым результативным стал защитник Девин Букер, набравший 22 очка. У Микала Бриджеса – 18, Кэмерона Джонсона — 15. В «Маверикс» больше всех баллов принёс своей команде звёздный разыгрывающий Лука Дончич — 32. Джош Ричардсон, Тим Хардуэй-младший и Джейлен Брансон набрали по 12 очков.
В следующем матче «Финикс» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз». Эта встреча состоится 27 декабря. «Даллас» сыграет днём ранее. «Маверикс» в гостях предстоит встретится с действующими чемпионами «Лос-Анджелес Лейкерс».
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2020, четверг. 06:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 102
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз: Букер - 22, Бриджес - 18, Джонсон - 15, Эйтон - 13, Гэллоуэй - 11, Пэйн - 11, Пол - 8, Smith - 4, Краудер - 4, Alexander, Джонс, Камински, Картер, Мур, Надер, Шарич
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Брансон - 12, Ричардсон - 12, Хардуэй-младший - 12, Финни-Смит - 11, Клебер - 10, Бёрк - 7, Green - 2, Коли-Стайн - 2, Пауэлл - 2, Bey, Hinton, Terry, Джонсон, Ивунду, Марьянович, Порзингис
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