«Разочарован в себе». Расселл Уэстбрук — о первом матче за «Вашингтон» с рекордами

Разыгрывающий Расселл Уэстбрук, набравший в своём первом матче за «Вашингтон Уизардс» 21 очко, 11 подборов, 15 передач, прокомментировал свою игру.

«Недостаточно хорошо. Честно говоря, я разочарован в себе… Я не люблю моральных побед», — приводит слова Уэстбрука инсайдер Чейз Хьюз в «Твиттере».



Напомним, результативность Расселла не помогла «Вашингтону» обыграть «Филадельфию Сиксерс» (107:113).



Для оформления трипл-дабла Уэстбруку хватило менее трёх четвертей, что является рекордно быстрым временем в матче-открытии за последние 25 лет. Расселл — всего лишь второй игрок в истории НБА, набравший не менее 20 очков, 15 передач и 10 подборов в первом матче. Первым был легендарный Оскар Робертсон в 1961 году.

Уэстбрук — шестой игрок в истории НБА с трипл-даблом в активе в дебютной игре за команду. Он присоединяется к Элфриду Пэйтону (2018, «Нью-Орлеан Пеликанс»), Льюису Ллойду (1983, «Хьюстон Рокетс»), Джону Шумейту (1976, «Баффало»), Нейту Термонду (1974, «Чикаго Буллз») и Оскару Робертсону (1960, «Цинциннати»).