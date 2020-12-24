Карл-Энтони Таунс прокомментировал свою первую игру после скоропостижной смерти матери

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, у которого из-за коронавируса ранее умерло семь членов семьи, включая мать Жаклин Круз, поделился эмоциями от первого матча после столь тяжёлых потерь.
«Миннесота» в первом матче сезона обыграла «Детройт Пистонс» (111:101). Таунс внёс значительный вклад в победу своей команды, набрав 22 очка, совершив 11 подборов и отдав 7 передач. Лучшую же результативность показал Малик Бисли (23 очка).
«Это было тяжело, всё было по-другому. Счастлив, что сделал это для моей матери. Сказал ей мысленно, что хочу получить эту победу. Я ни разу не был в хорошем психическом состоянии с тех пор, как она попала в больницу… Я бы вообще не сказал бы, что баскетбол — это терапия для меня», — приводит слова Таунса Clutch Points.
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