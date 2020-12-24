Ванесса Брайант сделала подарок Ким Кардашьян в честь Коби

Ванесса Брайант, вдова легендарного Коби Брайанта, подарила своей подруге Ким Кардашьян пару кроссовок из специальной коллекции мужа.



Среди тех, кто был близок к Брайанту, особенно выделяются Канье Уэст и его знаменитая жена Ким. Артист позиционировал себя как большой поклонник Коби и «Лос-Анджелес Лейкерс». Поэтому Ванесса прислал им особенный подарок к наступающим праздникам. Это переиздание модели кроссовок Kobe 6 в цветовой гамме «Гринч», выпущенной на Рождество 2010 года. Вскоре она вновь вернётся в продажу.

Видео доступно на странице RachelRyanRadio в «Твиттере».

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.