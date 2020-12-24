Стало известно о предложении, которое «Хьюстон» отправлял «Денверу» по обмену Хардена

Руководство «Хьюстон Рокетс» намеревалось заполучить талантливую звезду из «Денвер Наггетс», предлагая обмен Джеймса Хардена, сообщает Parlons Basket со ссылкой на Denver Post.

«Хьюстон» концентрировался на форварде Майкле Портере, однако эти дискуссии не привели ни к чему значимому. Любое потенциальное соглашение должно было включать обмен Гэри Харриса или Уилла Бартона, а возможно, и обоих, чтобы соответствовать уровню зарплат. Этот вариант не устроил «Наггетс».

Харден в 2018 году получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов он защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.