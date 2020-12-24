ЦСКА прояснил ситуацию с травмой Уилла Клайберна

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что форвард команды Уилл Клайберн пропустит несколько ближайших матчей из-за травмы голеностопа, которую он получил в гостевом матче Евролиги с АСВЕЛом.
«Вчера и сегодня в московской клинике баскетболист прошёл все необходимые тесты, которые выявили травму левого голеностопного сустава. Клайберну предстоит пропустить несколько ближайших матчей. Он будет заниматься восстановлением на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут корректироваться в соответствии с результатами контрольных исследований», — говорится в заявлении на официальном сайте «армейцев».
Напомним, Клайберн пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы передней крестообразной связки правого колена.
В матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА обыграл АСВЕЛ со счётом 87:78. Самым результативным в составе «армейцев» стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. У АСВЕЛа 16 очков в активе Гершона Ябуселе.
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