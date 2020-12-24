Леброн Джеймс дал понять, сыграет ли в матче с «Далласом» после травмы голеностопа

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал понять, что повреждение голеностопа, которое он получил в матче открытия сезона с «Лос-Анджелес Клипперс», не помешает ему сыграть в следующей игре. В ночь на 26 декабря по московскому времени калифорнийцам предстоит встреча с «Даллас Маверикс».

«Никогда не пропускал матчи на Рождество. Не планирую делать это и теперь», — приводит слова Джеймса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Харрисон Фейген.

В матче с «Лос-Анджелес Клипперс» Леброн провёл на паркете 28 минут и успел набрать 22 очка. Действующие чемпионы лиги проиграли «Клипперс» со счётом 106:119. Отметим, что предстоящий соперник «Лейкерс» также проиграл свой первый матч в сезоне, техасцы уступили «Финиксу».