«Црвена Звезда» уволила Сашу Обрадовича
«Црвена Звезда» на официальном сайте объявила об отставке главного тренера Саши Обрадовича. Ожидается, что в ближайшее время его заменит Деян Радонич.
Обрадович работал на посту главного тренера сербского клуба с июня. «Црвена Звезда» проиграла 6 из 7 последних матчей Евролиги, команда занимает 17-е место в турнирной таблице с балансом 5-11. Радонич уже работал на посту главного тренера «Црвены Звезды» и выводил команду в плей-офф Евролиги в 2016 году.
Напомним, в последнем матче Евролиги «Зенит» на своей плошадке разгромил «Црвену Звезду» с разницей "+29" — 98:69. Самым результативным в составе победителей стал Кей Си Риверс, записавший в актив 23 очка. У «Црвены Звезды» 13 очков на счету Джонни О'Брайанта.
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