Лука Дончич отреагировал на признание со стороны Леброна Джеймса

Звёздный защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал желание четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса выбрать его первым для своей «Команды Леброна» в Nike. 21-летний словенец признался, что ему льстит такое признание.
«Я испытывал особенные ощущения в связи с этой новостью. Кто-то мне её переслал. Так я об этом узнал. Это нечто особенное для меня, даже не могу описать всё это словами», – приводит слова Дончича USA TODAY.
В прошлом сезоне Дончич показал средние показатели 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи и занял четвёртое место в гонке за MVP НБА.
Кроме того, 21-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Лука помог «Маверикс» выйти в плей-офф, где команда в первом раунде уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4).
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