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Пропустивший год игрок «Кливленда» сломал кость руки в первом матче за команду

Пропустивший год игрок «Кливленда» сломал кость руки в первом матче за команду
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дилан Уиндлер получил перелом четвёртой пястной кости левой руки в своём дебютном матче за команду. Сообщает ESPN.

Уиндлер травмировал руку в результате неудачного падения после столкновения с Гордоном Хэйвордом в третьей четверти матча с «Шарлотт Хорнетс». При этом он полностью пропустил сезон-2019/20 из-за стрессового перелома левой ноги.

Уиндлер был выбран «Кавальерс» на драфте НБА 2019 года под общим 26-м номером. Он пришёл как способный бомбардир, но получил травму прежде, чем вообще смог нанести бросок. Дилан почувствовал дискомфорт ещё во время тренировочного процесса в межсезонье. Позже у него диагностировали стрессовый перелом.

Кливленд Кавальерс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (121:114).

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