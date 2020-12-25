Пропустивший год игрок «Кливленда» сломал кость руки в первом матче за команду

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Дилан Уиндлер получил перелом четвёртой пястной кости левой руки в своём дебютном матче за команду. Сообщает ESPN.



Уиндлер травмировал руку в результате неудачного падения после столкновения с Гордоном Хэйвордом в третьей четверти матча с «Шарлотт Хорнетс». При этом он полностью пропустил сезон-2019/20 из-за стрессового перелома левой ноги.



Уиндлер был выбран «Кавальерс» на драфте НБА 2019 года под общим 26-м номером. Он пришёл как способный бомбардир, но получил травму прежде, чем вообще смог нанести бросок. Дилан почувствовал дискомфорт ещё во время тренировочного процесса в межсезонье. Позже у него диагностировали стрессовый перелом.



Кливленд Кавальерс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» (121:114).