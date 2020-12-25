Раскрыты подробности инцидента, когда Джеймс Харден сорвался и бросил мяч в одноклубника

Инсайдеры The Athletic сообщили, почему звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сорвался на тренировке и бросил мяч в Джэйшона Тэйта. Оказалось, причиной этому послужило поведение новобранца команды.
Эпизод произошёл во время двусторонней игры, когда пятёрка резервистов с Тэйтом и Демаркусом Казинсом переигрывала представителей основы. В одном из моментов новичок забил сложный мяч с сопротивлением Хардена и вызывающе посмотрел на него. В ответ Харден запустил в новобранца мяч, но не попал.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.
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