Семикратный чемпион НБА раскритиковал Луку Дончича за полноту

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри заявил, что звезда «Даллас Маверикс» Лука Дончич не способен в настоящее время на сто процентов помогать своей команде из-за проблем с лишним весом.
«Прямо сейчас, если вы посмотрите, как играет Лука, действительно ли он в правильной форме? Дончич не выглядит так, будто он баскетболист. Его лёгкости нет. Тело рыхлое», — приводит слова Орри журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд в "Твиттере".
Напомним, «Даллас» продлил контракт с Дончичем до 2022 года, воспользовавшись опцией команды в контракте словенского баскетболиста.
Лука получит за сезон-2021/2022 $ 10,1 млн, после чего сможет заработать супермаксимальное продление контракта. В прошлом сезоне Дончич показал средние показатели 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи и занял четвёртое место в гонке за MVP НБА.
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