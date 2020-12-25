Шакил О'Нил назвал пятёрку, которую невозможно победить

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил составил из бывших и действующих игроков лиги пятёрку, которую, по его мнению, невозможно обыграть.



В сборную О'Нила вошли: Аллен Айверсон, Коби Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс (образца «Лос-Анджелес Лейкерс») и он сам.



«Меня не волнует, что вы все скажете. Никто не победит эту команду в серии из семи игр», — приводит слова Шакила Sportcenter в «Инстаграме».

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.