Шакил О'Нил назвал пятёрку, которую невозможно победить

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил составил из бывших и действующих игроков лиги пятёрку, которую, по его мнению, невозможно обыграть.
В сборную О'Нила вошли: Аллен Айверсон, Коби Брайант, Майкл Джордан, Леброн Джеймс (образца «Лос-Анджелес Лейкерс») и он сам.
«Меня не волнует, что вы все скажете. Никто не победит эту команду в серии из семи игр», — приводит слова Шакила Sportcenter в «Инстаграме».
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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