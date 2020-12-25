Леброн Джеймс требует взыскать с фотографа $ 1 млн

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подал встречный иск на $ 1 млн к фотографу, который ранее подал на баскетболиста иск в суд за использование баскетболистом сделанной им фотографии в «Инстаграме».



«На нашего клиента подали в суд за использование одного снимка. Он попытался уладить этот вопрос, предложив фотографу приличную сумму.



Когда мы увидели, что упомянутый фотограф использовал кучу фотографий нашего клиента без его разрешения для продвижения работы на своём сайте, то подали встречный иск.



Несмотря на это, мы продолжим работать над поиском соглашения, подходящего для всех. Мы абсолютно не заинтересованы во взыскании денег с этого фотографа», — приводит слова адвоката Леброна Parlons Basket.



Источник пояснил, что команда юристов Джеймса потребовала $ 1 млн за незаконное использование изображений в основном, чтобы добиться внесудебного урегулирования. Такая сумма, очевидно, обанкротила бы фотографа, поэтому ему проще согласиться на просьбу баскетболиста об отзыве своего иска.