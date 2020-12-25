Заинтересованный в Джеймсе Хардене клуб пошёл на решительные меры

Один из клубов НБА, который заинтересован в обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», нанял частного детектива для сбора биографических данных об игроке, сообщает ESPN со ссылкой на одного из руководителей НБА.



Функционер пояснил, что процесс сбора информации похож на тот, что происходит перед драфтом, когда формируются досье на молодых игроков.



Напомним, Харден избежал дисквалификации, но был оштрафован лигой на $ 50 тыс. за нарушение COVID-протоколов НБА перед стартом сезона.



В межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.