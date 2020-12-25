Назван сценарий громкого обмена Джеймса Хардена с участием «Портленда» и «Далласа»

Согласно сообщению SB Nation, один из вариантов возможной сделки по обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» включает в себя трёхстороннюю сделку с участием «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Именно в составе последних должен оказаться звёздный защитник.



«Рокетс» получают: Си Джея Макколлума, Анферни Саймонса, Нассира Литтла, Джеймса Джонсона и три пика будущих драфтов.

«Блэйзерс» получают: Джеймса Хардена.

«Маверикс» получают: Пи Джея Такера, а также выбор в первом раунде драфта 2024 года.



Харден в 2018 году получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов он защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.