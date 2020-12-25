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Шон Кэмп назвал легенду прошлой эпохи, который стал бы MVP современной НБА

Шон Кэмп назвал легенду прошлой эпохи, который стал бы MVP современной НБА
Баскетбол / НБА 0
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Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Шон Кемп выразил мнение, что трёхкратный чемпион лиги Ларри Бёрд смог бы доминировать в ней и в нынешнее время.

«Жаль, что многие люди сейчас уже не знают, каким игроком был Бёрд. Когда он только приходил в лигу, то играл в подвижной манере, Ларри был слешером. Парнем, который пройдёт под кольцо и забьёт сверху через тебя. В нынешней лиге он был бы MVP.

Если сравнивать его с Дончичем, то Ларри сильнее, больше и мощнее. Когда Лука набрал бы 27 очков за игру, Бёрд в том же матче положил бы 35. В сегодняшней лиге Ларри Бёрд был бы Джеймсом Харденом», – приводит слова Кемпа Essentially Sports.

Бёрд является членом Зала славы и считается одним из лучших игроков в истории НБА. Всю карьеру он провёл в «Бостон Селтикс». Бёрд — олимпийский чемпион (1992), чемпион Универсиады 1977 года, трёхкратный чемпион НБА (1981, 1984, 1986), трижды признававшийся MVP сезона в НБА (1984, 1985, 1986), 10 раз входил в символические сборные сезона (1980-1988 — первая команда, 1990 — вторая команда). После завершения спортивной карьеры Ларри также признавался лучшим тренером и лучшим менеджером года.

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