Шон Кэмп назвал легенду прошлой эпохи, который стал бы MVP современной НБА

Шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Шон Кемп выразил мнение, что трёхкратный чемпион лиги Ларри Бёрд смог бы доминировать в ней и в нынешнее время.
«Жаль, что многие люди сейчас уже не знают, каким игроком был Бёрд. Когда он только приходил в лигу, то играл в подвижной манере, Ларри был слешером. Парнем, который пройдёт под кольцо и забьёт сверху через тебя. В нынешней лиге он был бы MVP.
Если сравнивать его с Дончичем, то Ларри сильнее, больше и мощнее. Когда Лука набрал бы 27 очков за игру, Бёрд в том же матче положил бы 35. В сегодняшней лиге Ларри Бёрд был бы Джеймсом Харденом», – приводит слова Кемпа Essentially Sports.
Бёрд является членом Зала славы и считается одним из лучших игроков в истории НБА. Всю карьеру он провёл в «Бостон Селтикс». Бёрд — олимпийский чемпион (1992), чемпион Универсиады 1977 года, трёхкратный чемпион НБА (1981, 1984, 1986), трижды признававшийся MVP сезона в НБА (1984, 1985, 1986), 10 раз входил в символические сборные сезона (1980-1988 — первая команда, 1990 — вторая команда). После завершения спортивной карьеры Ларри также признавался лучшим тренером и лучшим менеджером года.
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