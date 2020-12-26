«Милуоки» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 39 очков
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 138:99.
В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, который записал в свой актив 31 очко. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Яннис Адетокунбо также оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.
В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри, который записал в свой актив 19 очков. Джеймс Уайзмен набрал 18 очков.
В следующем матче НБА «Милуоки Бакс» встретится с«Нью-Йорк Никс», а Голден Стэйт Уорриорз» сыграет с «Чикаго Буллз».
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2020, пятница. 22:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
138 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Миддлтон - 31, Адетокунбо - 15, Дивинченцо - 13, Огастин - 13, Холидэй - 12, Портис - 10, Уилсон - 9, Лопес - 8, Форбс - 8, Нвора - 7, Меррилл - 6, Адетокунбо - 4, Коннотон - 2, Адамс, Дьяките, Крэйг
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 19, Уайзмен - 18, Уиггинс - 12, Пул - 11, Уонамэйкер - 11, Ли - 9, Пэскелл - 7, Крисс - 4, Мюлдер - 3, Убре - 3, Луни - 2, Бэйзмор, Грин, Манньон, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
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