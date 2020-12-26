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66 очков Ирвинга и Дюранта на двоих помогли «Бруклину» уверенно обыграть «Бостон»

66 очков Ирвинга и Дюранта на двоих помогли «Бруклину» уверенно обыграть «Бостон»
Баскетбол / НБА 0

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Игра прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 123:95.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Кайри Ирвинг, записавший в свой актив 37 очков. Кевин Дюрант набрал 29 очков.

Самым результативным в составе «Бостона» стал США Джейлен Браун, набрав 27 очков. Джейсон Тейтум записал в свой актив 20 очков.

«Бруклин» одержал вторую победу подряд. «Бостон» в свою очередь потерпел первое поражение. В первой игре команда обыграла «Милуоки Бакс»

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Бруклин Нетс» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
95 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 27, Тейтум - 20, Смарт - 13, Оджелей - 9, Томпсон - 8, Притчард - 7, Уильямс - 4, Несмит - 3, Грин - 2, Тайс - 2, Лэнгфорд, Тиг, Уильямс, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Бруклин Нетс: Ирвинг - 37, Дюрант - 29, ЛеВерт - 10, Аллен - 9, Харрис - 9, Динвидди - 6, Принс - 5, Шамет - 5, Джордан - 4, Луваву-Кабарро - 4, Джонсон - 3, Грин - 2, Браун, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Перри
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