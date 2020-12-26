66 очков Ирвинга и Дюранта на двоих помогли «Бруклину» уверенно обыграть «Бостон»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Игра прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 123:95.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Кайри Ирвинг, записавший в свой актив 37 очков. Кевин Дюрант набрал 29 очков.

Самым результативным в составе «Бостона» стал США Джейлен Браун, набрав 27 очков. Джейсон Тейтум записал в свой актив 20 очков.

«Бруклин» одержал вторую победу подряд. «Бостон» в свою очередь потерпел первое поражение. В первой игре команда обыграла «Милуоки Бакс»

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Бруклин Нетс» сыграет с «Шарлотт Хорнетс».