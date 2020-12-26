Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Маверикс»
«Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче нового сезона на арене «Стэйплс-центр» обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 138:115.
Самыми результативными в составе «Лейкерс» стали Энтони Дэвис (28 очков и 8 подборов), Леброн Джеймс (22 очка и 10 передач) и Монтрезл Харрел (22 очка). У Денниса Шрёдера 18 очков, у Кайла Кузмы – 13.
В составе «Маверикс» наиболее заметными на площадке были Лука Дончич (27 очков), Трэй Бёрк (17 очков) и Джош Ричардсон (17 очков).
В предыдущих матчах игрового дня «Милуоки Бакс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» – 138:99, а «Бруклин Нетс» победил «Бостон Селтикс» со счётом 123:95.
Поражение «Голден Стэйт» от «Милуоки» стало самым крупным среди всех команд в Рождество с 1960 года.
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
138 : 115
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 22, Харрелл - 22, Шрёдер - 18, Кузма - 13, Моррис - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Карузо - 6, Хортон-Такер - 5, Маккинни - 3, Марк Газоль - 2, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Бёрк - 17, Ричардсон - 17, Пауэлл - 11, Финни-Смит - 10, Хардуэй-младший - 10, Марьянович - 6, Клебер - 5, Брансон - 4, Джонсон - 4, Ивунду - 2, Терри - 2, Бей, Грин, Коли-Стайн, Порзингис, Хинтон
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