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Ирвинг установил рекорд «Бруклин Нетс» по очкам, набранным в Рождество

Ирвинг установил рекорд «Бруклин Нетс» по очкам, набранным в Рождество
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг установил новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в рождественском матче.

В рождественской встрече с «Бостон Селтикс» Ирвинг набрал 37 очков и помог своей команде одержать уверенную гостевую победу со счётом 123:95. Разыгрывающий реализовал 13 из 21 броска с игры, 7 из 10 трёхочковых, а также сделал 8 передач и совершил 6 подборов. На втором месте по результативности оказался Кевин Дюрант, набравший 29 очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Предыдущий рекорд «Нетс» (36 очков) принадлежал Майклу Рэю Ричардсону и был установлен в 1984 году.

В первом матче нового сезона НБА Ирвинг также стали лидером своей команды по очкам. Тогда «Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» со счётом 125:99, а разыгрывающий набрал 26 очков.

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