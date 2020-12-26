Ирвинг установил рекорд «Бруклин Нетс» по очкам, набранным в Рождество

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг установил новый рекорд клуба по количеству очков, набранных в рождественском матче.
В рождественской встрече с «Бостон Селтикс» Ирвинг набрал 37 очков и помог своей команде одержать уверенную гостевую победу со счётом 123:95. Разыгрывающий реализовал 13 из 21 броска с игры, 7 из 10 трёхочковых, а также сделал 8 передач и совершил 6 подборов. На втором месте по результативности оказался Кевин Дюрант, набравший 29 очков.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Предыдущий рекорд «Нетс» (36 очков) принадлежал Майклу Рэю Ричардсону и был установлен в 1984 году.
В первом матче нового сезона НБА Ирвинг также стали лидером своей команды по очкам. Тогда «Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» со счётом 125:99, а разыгрывающий набрал 26 очков.
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