«Клипперс» в гостях обыграли «Денвер», Йокич остановился в шаге от трипл-дабла
В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 108:121 (26:32, 29:40, 24:26, 29:23).
Лучшими по статистике в составе «Наггетс» стали остановившийся в шаге от трипл-дабла центровой Никола Йокич (24 очка, 9 подборов, 10 передач), защитник Джамал Маррей (23 очка), а также игроки «скамейки» Уилл Бартон (15 очков) и Монте Моррис (13 очков). У «Клипперс» двузначную результативность показали Пол Джордж (23 очка, 9 передач), Кавай Леонард (21 очко, 7 передач), Серж Ибака (15 очков), Николя Батюм (13 очков, 10 подборов) и Ивица Зубац (12 очков).
Команды встретились впервые после того, как «Клипперс» уступили «Наггетс» (3-4) в серии полуфинала Западной конференции сезона-2019/2020.
НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 06:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Маррей - 23, Бартон - 15, Моррис - 13, Портер - 10, Миллсэп - 8, Дозьер - 7, Хартенштайн - 6, Харрис - 2, Бол, Грин, Кампаццо, Ннаджи, Уиттингтон, Ховард, Хэмптон, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Леонард - 21, Ибака - 15, Батюм - 13, Зубац - 12, Беверли - 9, Кеннард - 8, Л. Уильямс - 8, Джексон - 5, Паттерсон - 5, Мэнн - 2, Кабенгеле, Коффи, Моррис, Отуру, Скрабб
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