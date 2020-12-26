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«Голден Стэйт» установил антирекорд в истории НБА, «Нетс» обновили рекорд всех времён лиги

«Голден Стэйт» установил антирекорд в истории НБА, «Нетс» обновили рекорд всех времён лиги
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» встретился с «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 138:99. «Уорриорз» — первая команда в истории НБА, которая пропускала как минимум 125 очков и набирала менее 100 очков в каждом из первых двух матчей сезона.

В другом матче игрового дня «Бостон Селтикс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 123:95. «Бруклин» — первая команда в истории НБА, которая набирала не менее 120 очков и при этом пропускала менее 100 очков в каждом из первых двух матчей сезона.

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