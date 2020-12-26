Кавай Леонард получил кровавую травму в матче с «Денвером»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард получил случайный удар локтем по лицу от одноклубника Сержа Ибаки в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (121:108).

У Леонарда было сильно кровотечение, из-за чего он досрочно покинул игру в середине четвёртой четверти. Леонард набрал 21 очко, 7 передач, 5 подборов и 4 перехвата за проведённое время на паркете.

Лучшими по статистике в составе «Наггетс» стали остановившийся в шаге от трипл-дабла центровой Никола Йокич (24 очка, 9 подборов, 10 передач), защитник Джамал Маррей (23 очка), а также игроки «скамейки» Уилл Бартон (15 очков) и Монте Моррис (13 очков). У «Клипперс» двузначную результативность показали Пол Джордж (23 очка, 9 передач), Кавай Леонард (21 очко, 7 передач), Серж Ибака (15 очков), Николя Батюм (13 очков, 10 подборов) и Ивица Зубац (12 очков).