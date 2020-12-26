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Деннис Шрёдер отказался принимать контракт «Лейкерс» на $ 33,4 млн

Деннис Шрёдер отказался принимать контракт «Лейкерс» на $ 33,4 млн
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Деннис Шрёдер отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» о продлении контракта на 2 года и $ 33,4 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что стороны возобновят переговоры в феврале 2021 года. С 16 февраля Шрёдер будет иметь право продлить контракт на 4 года и $ 83 млн. В данный момент сумма и срок продления меньше, поскольку игрок был недавно обменян в «Лейкерс» из «Оклахома-Сити Тандер».

В прошлом сезоне 27-летний разыгрывающий набирал 18,9 очка в матче и занял второе место в голосовании за лучшего запасного игрока сезона. В голосовании Шрёдера опередил тяжёлый форвард Монтрез Харрелл, который также стал игроком «Лейкерс» в межсезонье после перехода из «Клипперс».

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