Вдова Брайанта выложила пост о первом Рождестве без Коби и Джианны
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, выложила пост о первом Рождестве после гибели мужа и дочери Джианны.
«Всегда вместе, никогда не расставаясь. Всегда вместе в наших сердцах. Коби, Ванесса, Наталья, Джианна, Бьянка, Капри», — написала Ванесса Брайант. К записи прикреплено два фото. На одном Ванесса запечатлена с тремя дочками, а на втором семья Брайантов ещё в полном составе.
Соответствующий пост доступен на странице Ванессы Брайант в «Инстаграме».
Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в городе Калабасасе (штат Калифорния, США). Причиной гибели стало крушение вертолёта. На борту также находилась его дочь Джианна и ещё семь человек. Ни один из них не выжил.
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