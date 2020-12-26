Вдова Брайанта выложила пост о первом Рождестве без Коби и Джианны

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, выложила пост о первом Рождестве после гибели мужа и дочери Джианны.

«Всегда вместе, никогда не расставаясь. Всегда вместе в наших сердцах. Коби, Ванесса, Наталья, Джианна, Бьянка, Капри», — написала Ванесса Брайант. К записи прикреплено два фото. На одном Ванесса запечатлена с тремя дочками, а на втором семья Брайантов ещё в полном составе.

Соответствующий пост доступен на странице Ванессы Брайант в «Инстаграме».

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в городе Калабасасе (штат Калифорния, США). Причиной гибели стало крушение вертолёта. На борту также находилась его дочь Джианна и ещё семь человек. Ни один из них не выжил.