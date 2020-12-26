22 очка Джеймса и дабл-дабл Шенгелии помогли ЦСКА обыграть УНИКС

В Казани в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный УНИКС принимал ЦСКА. Первая четверть прошла в равной борьбе, но немного удачливее в ней были гости — 18:17. Во второй десятиминутке казанцы перехватили лидерство — 41:40.

В третьем игровом отрезке на паркете продолжалась напряжённая борьба, к его окончанию москвичи снова захватили лидерство — 58:57. Решающий рывок гости сделали в заключительной четверти, благодаря чему одержали победу со счётом 83:76.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 22 очка. Торнике Шенгелия оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. В составе команды из Татарстана 36 очков набрал американец Айзея Кэнаан.