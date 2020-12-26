Итудис и Прифтис высказались о матче УНИКС — ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис и его коллега из ЦСКА Димитрис Итудис поделились мнением о матче Единой лиги ВТБ, в котором «армейцы» одержали победу — 83:76.

«Тяжелая игра, мы были конкурентоспособны более 30 минут. И, конечно, всем очевидны уровень и квалификация нашего соперника. Нашей главной проблемой сегодня стали подборы в защите. Они действительно давили на нас под кольцом. Почти 20 подборов в нападении – это действительно много. Нам нужно лучше контролировать этот компонент игры, мы отдали слишком много очков второго шанса. И в нападении нам нужен еще один человек, способный быть угрозой, потому что у нас есть только Кэнэн и Уолтерс. Нужен еще один игрок, способный забивать. Иначе мы не сможем обыгрывать команды такого уровня», — приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



«Поздравляю команду, была открытая борьба на протяжении всего матча, особенно в первой половине. В перерыве мы говорили о том, как нам нужно изменить подход к этому матчу, что нужно больше стараться во второй половине. Но нужно признать, что у разных команд разная нагрузка, у нас сейчас очень много игр. К тому же нам не хватает многих игроков, не хватает свежести. Нет Уилла Клайберна, нет Джоэля Боломбоя, не было Яниса Стрелниекса сегодня. Хэккет играл после длительного перерыва. При всем уважении к УНИКСу, наш состав и цели заставляют нас играть лучше. Очень доволен тем, как сегодня проявили себя резервисты, особенно Хоменко. Он своим настроем заводил свою команду во второй половине игры. Он хороший пример для многих молодых игроков, как нужно входить в игру, как нужно проявлять себя», — заявил Итудис.