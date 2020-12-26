Римас Куртинайтис: думаю, «Химки» находятся на верном пути и всё пойдёт в гору

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением после матча Единой лиги ВТБ с «Пармой» (103:83).

«Рад, что выиграли. Хотел бы оценить этот матч не с точки зрения того, что мы победили, а того, как мы это сделали. Была собранность все сорок минут, мы играли на десять человек, менялись, все были одним целым, командой, а не отдельными игроками. Для меня это самое важное. Отдельно хотел бы отметить качество игры нашего лидера Алексея Шведа. В атаке всем видна его игра, и сегодня у него полезность 40 баллов, при этом он сделал десять передач всего при одной потере — эти цифры очень волнуют. Думаю, мы находимся на верном пути и всё пойдёт в гору», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Главный тренер «Пармы» Казис Максвитис высказался об игре с «Химками».

«Поздравляю «Химки» с победой. Наверное, ключевым фактором сегодня стала наша плохая защита, ведь соперник набрал более 100 очков. Также мы не справились со Шведом: когда он забивает семь трехочковых из восьми, трудно обыграть «Химки». Одним словом, не справились: мы дали Шведу и «трешки» забить, и передачи раздавать. Не в нашу пользу была и небольшая ротация, нам не хватило троих травмированных и заболевших игроков — Григорьева, Савовича и Буланова. Нам есть над чем работать. Надеюсь, в этом году мы оставим все проигрыши и следующий год сложится для «Пармы» лучше», — заявид Максвитис.