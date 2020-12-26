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«Химки» покорили сезонный рекорд ЦСКА по трёхочковым, Швед реализовал 7 из 8 издали

«Химки» покорили сезонный рекорд ЦСКА по трёхочковым, Швед реализовал 7 из 8 издали
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Подмосковные «Химки» в матче Единой лиги ВТБ на своем паркете обыграли пермскую «Парму» — 103:83 (27:23, 34:25, 24:15, 18:20).

«Химки» реализовали 17 точных трёхочковых и повторили рекорд сезона по дальним броскам, установленный московским ЦСКА в матче с «Автодором». Правда, «армейцам» для этого понадобилось сделать на 1 бросок больше – 34 против 33 у «Химок». Защитник «Химок» Алексей Швед реализовал 7 дальних бросков из 8 в матче с «Пармой». За 28,4 минуты Швед набрал 28 очков (9 из 11 — с игры), 5 подборов и 10 передач при 40 баллах эффективности.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

«Химки» 3 января 2021 года в гостях сыграют с «Локомотивом-Кубань», «Парма» 4 января в гостях встретится с «Калевом».

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