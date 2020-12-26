Девушка заявила, что сделала аборт от Ламело Болла. Он отреагировал

Пользовательница Tik-Tok заявила, что сделала аборт от разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, сообщает Awesemo. После этого игрок попытался связаться с девушкой по телефону и уговаривал её взять трубку в текстовых сообщениях, но она отказалась идти на контакт. Болл отрицал какие-либо отношения.
Стоит отметить, что выбранный под 3-м пиком драфта НБА разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл очков не набирал в дебютном матче за команду с «Кливленд Кавальерс» (114:121), собрав 1 подбор и отдав 3 передачи. Ламело совершил 5 попыток бросить с игры, ни одна из которых цели не достигла. Ламело стал первым за 7 лет новичком из топ-3 драфта, который не смог набрать очки в первой игре регулярного чемпионата за карьеру. В последний раз таким баскетболистом становился бывший форвард «Уизардс» Отто Портер в 2013 году. За последние 15 сезонов подобное также совершали центровые Хашим Табит («Мемфис Гриззлиз», 2009) и Грег Оден («Портленд Трэйл Блэйзерс», 2008).
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