Айзея Канаан установил сезонный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий защитник УНИКСа Айзейя Канаан установил рекорд сезона-2020/2021 по результативности в одном матче, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ. Канаан во встрече с московским ЦСКА набрал 36 очков.

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Встреча прошла в Казани. Первая четверть прошла в равной борьбе, но немного удачливее в ней были гости — 18:17. Во второй десятиминутке казанцы перехватили лидерство — 41:40.



В третьем игровом отрезке на паркете продолжалась напряжённая борьба, к его окончанию москвичи снова захватили лидерство — 58:57. Решающий рывок гости сделали в заключительной четверти, благодаря чему одержали победу со счётом 83:76.