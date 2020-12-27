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Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Орландо»

Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Орландо»
Баскетбол / НБА 0
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Орландо Мэджик», победу в котором одержали гости паркета – 130:120 (32:32, 31:27, 29:32, 38:29).

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал форвард «Вашингтона» Брэдли Бил – 39 очков, 7 подборов и 5 передач. Трипл-даблом в составе «Уизардс» отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук (15 очков, 15 подборов и 12 передач). Самый значительный вклад в победу «Орландо» внёс центровой Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 22 очков, 17 подборов и 3 передач.

«Орландо Мэджик» одержал вторую подряд победу на старте регулярки НБА, а «Вашингтон Уизардс» наоборот потерпел второе поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
120 : 130
Орландо Мэджик
Орландо
Вашингтон Уизардс: Бил - 39, Брайант - 19, Уэстбрук - 15, Нето - 11, Бонга - 10, Дав. Бертанс - 9, Смит - 8, Авдия - 5, Лопес - 4, Браун, Вагнер, Гилл, Мэтьюз, Пасечникс, Робинсон, Уинстон, Хатимура
Орландо Мэджик: Росс - 25, Вучевич - 22, Фульц - 21, Гордон - 15, Фурнье - 13, Энтони - 9, Берч - 8, Картер-Уильямс - 8, Бэйкон - 6, Океке - 3, Айзек, Амину, Бамба, Боун, Кларк, Мане, Эннис

В других матчах игрового дня «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Мемфис Гриззлиз» (122:112), «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Оклахома-Сити Тандер» (107:109), а «Кливленд Кавальерс» в овертайме победил «Детройт Пистонс» (128:119).

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 128
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Грант - 28, Гриффин - 26, Райт - 19, Роуз - 13, Михайлюк - 12, Джексон - 6, Окафор - 6, Пламли - 6, Хейз - 3, Бей, Думбуйа, Ли, Макгрудер, Сирвидис, Стюарт, Эллингтон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 32, Драммонд - 23, Осман - 22, Гарлэнд - 21, Лав - 15, Макги - 11, Экзам - 4, Болден, Деллаведова, Дотсон, Мейкер, Нэнс, Окоро, Портер, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Андерсон - 20, Брукс - 19, Валанчюнас - 13, Аллен - 10, Кончар - 7, Бейн - 6, Дьенг - 5, Кларк - 4, Джексон, Джонс, Макдермотт, Мелтон, Портер, Тийе, Тиллман, Уинслоу
Атланта Хоукс: Янг - 36, Хаертер - 21, Хантер - 15, Найт - 14, Коллинс - 13, Богданович - 7, Хилл - 6, Гудвин - 5, Реддиш - 5, Галлинари, Данн, Капела, Мэйс, Оконгву, Рондо, Снелл, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Шарлотт Хорнетс: Розир - 19, Вашингтон - 18, Бриджес - 14, Грэм - 14, Болл - 13, Хэйворд - 12, Мартин - 10, Бийомбо - 5, Макдэниелс - 2, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Мартин, Монк, Риллер, Ричардс
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 24, Хилл - 21, Базли - 15, Дорт - 15, Мускала - 14, Диалло - 8, Уильямс - 5, Maledon - 4, Хорфорд - 3, Hall, Pokusevski, Ариза, Браун, Джексон, Джером, Миллер, Роби
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