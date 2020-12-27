Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Орландо»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Орландо Мэджик», победу в котором одержали гости паркета – 130:120 (32:32, 31:27, 29:32, 38:29).



Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал форвард «Вашингтона» Брэдли Бил – 39 очков, 7 подборов и 5 передач. Трипл-даблом в составе «Уизардс» отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук (15 очков, 15 подборов и 12 передач). Самый значительный вклад в победу «Орландо» внёс центровой Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 22 очков, 17 подборов и 3 передач.



«Орландо Мэджик» одержал вторую подряд победу на старте регулярки НБА, а «Вашингтон Уизардс» наоборот потерпел второе поражение кряду.

В других матчах игрового дня «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Мемфис Гриззлиз» (122:112), «Шарлотт Хорнетс» дома уступил «Оклахома-Сити Тандер» (107:109), а «Кливленд Кавальерс» в овертайме победил «Детройт Пистонс» (128:119).