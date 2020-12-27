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«Хьюстон» в овертайме проиграл «Портленду», Харден набрал 44 очка

«Хьюстон» в овертайме проиграл «Портленду», Харден набрал 44 очка
Баскетбол / НБА 0
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Победу в матче в овертайме одержали гости паркета – игроки «Портленда» (128:126).

Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого дабл-дабл из 44 очков, 4 подборов и 17 передач. Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс защитник Си Джей Макколлум – 44 очка, 3 подбора и 8 передач.

После поражения в первой игре регулярного чемпионата от «Юты Джаз» (100:120) «Портленд» одержал дебютную победу в нынешнем сезоне. Для «Хьюстона» эта игра стала первой в текущей регулярке.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
128 : 126
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 44, Лиллард - 32, Нуркич - 12, Кантер - 10, Ковингтон - 9, Саймонс - 7, Джонс - 6, Энтони - 5, Худ - 3, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл, Трент-мл., Эллеби
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Вуд - 31, Tate - 13, Хаус - 11, Браун - 10, Нваба - 10, Такер - 7, Jones, Martin Jr., Thomas, Гордон, Кабокло, Казинс, Клемонс, Маклемор, Уолл

В других матчах игрового дня «Юта Джаз» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (111:116), а «Сакраменто Кингз» обыграл «Финикс Санз» (106:103).

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Кларксон - 23, Митчелл - 21, Конли - 20, Гобер - 18, Инглс - 10, Богданович - 9, О'Нил - 5, Фэйворс - 5, Азубуике, Брэнтли, Морган, Ньянг, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 25, Бисли - 18, Эдвардс - 18, Таунс - 16, Калвер - 14, Рубио - 9, Окоги - 8, Рид - 8, Вандербилт, Дэвис, Лейман, Макдэниелс, Маклафлин, Ноуэлл, Хагенс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
106 : 103
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Хилд - 14, Багли III - 13, Бьелица - 12, Барнс - 11, Холмс - 11, Робинсон - 8, Уайтсайд - 8, Джозеф - 3, Халибёртон - 2, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси
Финикс Санз: Букер - 26, Пол - 22, Краудер - 17, Бриджес - 9, Эйтон - 9, Джонсон - 8, Пэйн - 8, Джонс - 2, Картер - 2, Александер, Гэллоуэй, Камински, Мур, Надер, Смит, Шарич
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