«Хьюстон» в овертайме проиграл «Портленду», Харден набрал 44 очка

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Победу в матче в овертайме одержали гости паркета – игроки «Портленда» (128:126).
Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого дабл-дабл из 44 очков, 4 подборов и 17 передач. Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс защитник Си Джей Макколлум – 44 очка, 3 подбора и 8 передач.
После поражения в первой игре регулярного чемпионата от «Юты Джаз» (100:120) «Портленд» одержал дебютную победу в нынешнем сезоне. Для «Хьюстона» эта игра стала первой в текущей регулярке.
В других матчах игрового дня «Юта Джаз» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (111:116), а «Сакраменто Кингз» обыграл «Финикс Санз» (106:103).
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