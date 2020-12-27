«Хьюстон» в овертайме проиграл «Портленду», Харден набрал 44 очка

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Победу в матче в овертайме одержали гости паркета – игроки «Портленда» (128:126).



Лучшую результативность в матче продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, на счету которого дабл-дабл из 44 очков, 4 подборов и 17 передач. Самый значительный вклад в победу «Портленда» внёс защитник Си Джей Макколлум – 44 очка, 3 подбора и 8 передач.



После поражения в первой игре регулярного чемпионата от «Юты Джаз» (100:120) «Портленд» одержал дебютную победу в нынешнем сезоне. Для «Хьюстона» эта игра стала первой в текущей регулярке.

В других матчах игрового дня «Юта Джаз» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (111:116), а «Сакраменто Кингз» обыграл «Финикс Санз» (106:103).