Расселл Уэстбрук установил новый рекорд НБА
Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который оформлял трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду.
В матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (120:130) разыгрывающий набрал 15 очков (6 из 19 с игры), сделал 15 подборов и отдал 12 передач. В дебютном матче за «Уизардс» с «Филадельфией Сиксерс» (107:113) Уэстбрук набрал 21 очко, 11 подборов и 15 передач. Кроме того, Уэстбрук — четвёртый игрок в истории НБА, сделавший трипл-дабл в каждой из своих первых двух игр сезона. Ранее это делали Оскар Робертсон (1961), Джерри Лукас (1972), Мэджик Джонсон (1981 и 1982).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Вашингтон Уизардс».
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