Си Джей Макколлум повторил рекорд франшизы и забил победный трёхочковый в овертайме
Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум набрал 44 очка (17/30 с игры) и 8 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (128:126 ОТ).
Макколлум присоединяется к Дэмьену Лилларду в качестве второго игрока, набравшего 40+ очков, 8+ передач и реализовавшего 8+ трёхочковых в истории франшизы «Блэйзерс». Си Джей 9 раз попал из-за дуги (в том числе забил победный трехочковый в овертайме), что является его новым карьерным рекордом.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В составе «Рокетс» 44 очка набрал Джеймс Харден, также у него 17 передач. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов.
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