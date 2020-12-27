Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Си Джей Макколлум повторил рекорд франшизы и забил победный трёхочковый в овертайме

Си Джей Макколлум повторил рекорд франшизы и забил победный трёхочковый в овертайме
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум набрал 44 очка (17/30 с игры) и 8 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» (128:126 ОТ).

Макколлум присоединяется к Дэмьену Лилларду в качестве второго игрока, набравшего 40+ очков, 8+ передач и реализовавшего 8+ трёхочковых в истории франшизы «Блэйзерс». Си Джей 9 раз попал из-за дуги (в том числе забил победный трехочковый в овертайме), что является его новым карьерным рекордом.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».

В составе «Рокетс» 44 очка набрал Джеймс Харден, также у него 17 передач. Кристиан Вуд оформил дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020