Джеймс Харден превзошёл исторический рекорд Шакила О'Нила

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набирал 44 очка (12/22 с игры, 6/13 из-за дуги, 14/16 штрафных) в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (126:128 ОТ).



Харден оформил 44-й дабл-дабл с 40+ очками результативности, что является новым рекордом в истории НБА. Джеймс превзошёл легендарного центрового Шакила О'Нила (43), на третьем месте в списке — Майкл Джордан (39). На счету Хардена теперь 4 дабл-дабла 40-15. С 1983 года никто не оформлял больше двух таких дабл-даблов.

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Харден провёл первый матч в сезоне. Джеймс выставил «Рокетс» обменный запрос, но готов выходить на площадку до заключения сделки.