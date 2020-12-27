Джеймс Харден превзошёл исторический рекорд Шакила О'Нила
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден набирал 44 очка (12/22 с игры, 6/13 из-за дуги, 14/16 штрафных) в матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (126:128 ОТ).
Харден оформил 44-й дабл-дабл с 40+ очками результативности, что является новым рекордом в истории НБА. Джеймс превзошёл легендарного центрового Шакила О'Нила (43), на третьем месте в списке — Майкл Джордан (39). На счету Хардена теперь 4 дабл-дабла 40-15. С 1983 года никто не оформлял больше двух таких дабл-даблов.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».
Харден провёл первый матч в сезоне. Джеймс выставил «Рокетс» обменный запрос, но готов выходить на площадку до заключения сделки.
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