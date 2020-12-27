Кендрик Перкинс назвал единственную команду, которая может обыграть «Лейкерс» в плей-офф

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Бруклин Нетс» — единственная команда, способная обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф лиги.



«Единственная команда, которая способна обыграть „Лейкерс“ в серии из семи матчей, — это „Бруклин Нетс“. У них второй лучший дуэт игроков в лиге, состоящий из Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. В предсезонке они очень хорошо играли в защите как команда, а Дюранта недооценивают как защитника. У „Бруклина“ один из самых полноценных составов в лиге. Это единственная команда, которая способна свергнуть «Лейкерс», — приводит слова Перкинса Pickandroll.



»Лос-Анджелес Лейкерс" в двух первых матчах сезона-2020/2021 одержал одну победу и потерпел одно поражение. «Бруклин» одержал две победы в двух матчах.