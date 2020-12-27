Тренер «Детройта» назвал современный аналог Денниса Родмана в НБА

Главный тренер «Детройт Пистонс» Дуэйн Кейси высоко оценил навыки Андре Драммонда в игре на подборе. Центровой Драммонд выступает в составе «Кливленд Кавальерс». По мнению специалиста, у Драммонда настоящий талант к игре на подборах.



«Андре Драммонд — Деннис Родман наших дней в вопросе подбора мяча. У него талант к этому, его будущее в лиге будет светлым», — приводит слова Дуэйна Кейси Cavs Nation.



Андре Драммонд провёл семь с половиной сезонов в «Детройт Пистонс», дважды участвую в Матче звёзд НБА.



За карьеру Драммонд в среднем совершал в матче 13,8 подборов, что на 0,5 больше, чем у Родмана.



27 декабря «Кливленд» сыграет с «Детройтом». В первом матче сезона Драммонд набрал 14 очков и совершил 14 подборов, а «Кливленд» одержал победу над «Шарлотт».