Владимир Гомельский ответил на вопрос, усилил ли ЦСКА Никола Милутинов

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из болельщиков, усилился ли ЦСКА с приходом центрового Николы Милутинова.



«Милутинов усилил ЦСКА не только своими подборами в атаке. Он очень правильно страхует в «краске» своих партнёров. Получается, что своевременные переключения Милутинова в середине трёхсекундной зоны «отпугивают» проходящих под кольцо армейцев. В этом случае и блок-шоты не нужны. Игрок с мячом вынужден либо поменять направление движения, либо отбрасывать мяч своим партнерём», — написал Гомельский на своём сайте.



Милутинов перешёл в ЦСКА перед стартом сезона-2020/2021. Серб был выбран под общим 26-м номером на драфте НБА 2015 года клубом «Сан-Антонио Спёрс».



Милутинов в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 24 матчах, набирая 10,3 очка и собирая 8,2 подбора в среднем в матче.